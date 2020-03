Visitez "Faces of Frida", l'exposition virtuelle sur Frida Kahlo

La plateforme Google Arts & Culture propose une magnifique exposition virtuelle sur l’artiste Frida Kahlo.

"Faces of Frida" est une rétrospective proposée par 33 musées et centre d’art du monde entier (le Museo Frida Kalho, le National Museum of Women, les Archives of American Art du Smithsonian ou encore le Centre Pompidou). L’exposition est accessible gratuitement et virtuellement sur la plateforme Google Arts & Culture.

Ces 33 musées ont mis en commun leurs archives, ce qui en fait une exposition riche et diversifiée. Sous forme de rétrospective, "Faces of Frida" retrace la vie, l’œuvre, l’amour et l’héritage de l’artiste mexicaine. Le tout est commenté par des éclairages de spécialistes. Vous pourrez notamment y lire l’interview de Frances Borzello, auteur de "Seeing Ourselves : Women’s Self-Portraits", un ouvrage qui explore la diversité des artistes féminines et de leurs autoportraits, du XIIe siècle à nos jours. Il explique notamment comment l’artiste a laissé parler sa véritable personnalité dans ses œuvres.

Pourquoi voudrais-je des pieds, puisque j’ai des ailes pour voler." (Journal de Frida Kahlo, 1953)

En quelques clics de smartphone ou d’ordinateur, vous avez accès à plus de 800 peintures, photographies, archives, extraits de ses journaux intimes, vêtements et autres objets ayant appartenu à la plasticienne.

L’exposition vous propose d’en découvrir plus sur le sens caché de ses toiles, son amour pour la nature, sa liaison avec Diego Rivera, ses célèbres autoportraits, la découverte de sa maison bleue.

Ils pensaient que j’étais surréaliste, mais je ne l’étais pas. Je n’ai jamais peint mes rêves. J’ai peint ma propre réalité. (Frida Kahlo)

L’exposition virtuelle est tellement exhaustive qu’il y a moyen d’y passer des heures. Parce que ce n’est pas le coronavirus qui va nous empêcher de nous cultiver !