"View from my window", le groupe Facebook du confinement devient un livre

Durant le confinement, vous êtes nombreux à avoir rejoint ou vu passer sur les réseaux le groupe public intitulé "View from my window". Le 18 novembre prochain, sa créatrice sort dans un livre, une sélection des plus belles photos publiées sur le groupe.

A l’origine de ce groupe Facebook on retrouve une Belge confinée à Amsterdam dans un petit appartement de 27 mètres carrés : Barbara Duirau. Enfermée chez elle et en manque de voyages, elle décide rapidement d’ouvrir un groupe Facebook intitulé "View from my window" dont le principe est simple : partager une photo de sa vue de confinement. "J’adore voyager et je me suis toujours demandé à quoi pouvait ressembler le quotidien des gens aux 4 coins du monde. Comme nous étions très nombreux à vivre exactement la même chose dans toutes les régions du monde, le confinement était l’occasion rêvée pour voir comment il était vécu sous la neige en Finlande ou au soleil en Australie" explique Barbara Duriau. Le succès est immédiat, pour la plus grande surprise de la Belge : le groupe a en effet atteint les deux millions de membres en seulement quatre semaines ! De quoi profiter des vues plus belles les unes que les autres de Bruxelles, New-York, Tokyo, Venise, Mumbai, Sydney Darjeeling, Sao Paulo et bien d’autres encore…

Chaque photo était accompagnée d’une simple légende, d’une anecdote, d’un ressenti ou d’une véritable histoire de vie. Une véritable communauté s’est créée, faite d’échanges amicaux et solidaires.

Au vu de l’engouement provoqué par le groupe, la création d’un recueil de photos semblait être la prochaine étape logique pour Barbara Duriau : "View from my window se révèle être un témoin virtuel de la pandémie telle que vécue par le citoyen à travers le monde. Le livre vient donc tout naturellement offrir au groupe une seconde vie durable."

Le recueil qui sortira le 18 novembre prochain est composé de 400 pages et reprend 260 photographies articulées autour de 12 thématiques : "Désert des rues", "Demain est un autre jour" ou encore "All you need is love". Toutes les photographies et les légendes ont été conservées à l’identique, avec l’accord de leurs auteurs. Le projet se veut humain et local. La créatrice du groupe a dû choisir parmi plus de 200.000 photos, autant dire que cela n’a pas été évident !

Malgré de nombreuses propositions émanant de grandes maisons d’édition, la belge Barbara Duriau a choisi d’autoéditer le livre via un crowdfunding. Celui-ci sera disponible en librairie et sur internet à partir du 18 novembre prochain au prix de 32 euros.