Une websérie d'Arte rend hommage à l'artiste Charlotte Perriand, pionnière et avant-guardiste de l'architecture

Arte sort aujourd’hui une nouvelle websérie qui rend hommage à l’artiste Charlotte Perriand, pionnière du design et de l’architecture.

À l’occasion du 20e anniversaire de la disparition Charlotte Perriand, de nombreux hommages sont dédiés à l’artiste française : livres, expositions, documentaires… Il y en a pour tous les goûts !

Dans sa websérie dédiée à cette artiste d’avant-garde, Arte décrypte 8 œuvres de Charlotte Perriand en compagnie de personnalités : la bibliothèque de Tunisie, le bureau Boomerang, le fauteuil pivotant, la cuisine de la cité Radieuse, La maison au bord de l’eau, le refuge tonneau, la chaise longue basculante et la table extensible.

Les épisodes mêlent interviews, photographies d’époque, dessins de Charlotte Perriand et motion design. Au casting de cette web série, on retrouve différentes personnalités : Augustin Trapenard, journaliste et parrain de Bibliothèques sans Frontières, Claire L. Evans, essayiste et musicienne ou encore Andrew Waugh, architecte.

Les épisodes sont à retrouver sur le site d'Arte.