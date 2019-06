Une série de 4 documentaires sur le réalisateur Hayao Miyazaki est disponible gratuitement en ligne

Hayao Miyazaki est l’un des réalisateurs, dessinateurs, et producteurs de films d’animation les plus emblématiques du Japon et du monde. Une série de documentaires vous présente sa vie et son art.

Quatre épisodes de 49 minutes vous permettent d’entrer dans le quotidien du créateur des films d’animation. En regardant " Ten years with Hayao Miyazaki ", vous apprenez pourquoi et comment certaines de ses œuvres ont été créées, vous découvrez sa relation privilégiée avec son fils, vous êtes plongés en plein cœur du processus de création de ce grand réalisateur. Vous suivez ses discussions, ses doutes et ses découvertes. C’est fascinant ! Le meilleur, c’est que le tout est disponible gratuitement sur le site de la chaîne japonaise NHK. Tous les épisodes sont disponibles en anglais sous-titré ou en japonais sous-titré.

Ce petit bijou de documentaire, on le doit au réalisateur Kaku Arakawa. Il a passé 10 de sa vie à filmer celle de Hayao Miyazaki. Chaque épisode se penche sur la réalisation d’un film en particulier. Le premier retrace la création de " Ponyo sur la falaise ", sorti en 2009. On y apprend que l’histoire de Sosuke et Ponyo a en réalité été imaginée à partir d’une seule et même image ! Durant le deuxième épisode, on suit les équipes d’Hayao Miyazaki en train de travailler sur le dessin des images de " Ponyo sur la falaise ", un travail de titan qui s’est fait entièrement à la main. Ensuite, dans le troisième épisode, on suit le réalisateur Japonais travailler sur " La colline aux coquelicots ", une sorte d’hommage aux victimes du tremblement de terre du 11 mars 2011. Le dernier épisode est consacré à " Le vent se lève ", sorti en 2013.