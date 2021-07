Une nuit dans l’univers d’Harry Potter

A la recherche d’un séjour original ? Après vous avoir présenté la maison familiale de Claude Monet et un logement inspiré par la série "Games of Thrones", nous avons trouvé pour vous un gîte tout droit sorti d’un film Harry Potter.

Les logements à thème ont du succès sur la plateforme Airbnb et les propriétaires d’appartements à louer l’ont bien compris. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer des chambres aux ambiances de films et séries.

A Colmar, en plus de séjourner dans un logement sur le thème de "Games of Thrones", vous pouvez également louer un gîte "Harry Potter". Intitulé "Le gîte des sorciers", celui-ci a été décoré du sol au plafond par deux fans absolus d’Harry, d’Hermione et Ron : chaudrons, baguettes magiques, livres anciens, chandeliers, cages pour hiboux, fanions des différentes maisons de Poudlard… Rien n’est laissé au hasard chez Manuella et son mari qui ont mis beaucoup de coeur à créer ce logement insolite. Le gîte est situé en plein coeur de Colmar. Les propriétaires vous proposent de (re) découvrir le coeur historique de la ville et ses chemins de traverse…

Tant que vous êtes dans le coin, profitez-en pour faire un tour au magasin l’Echoppe Magique à Strasbourg, une boutique spécialisée dans laquelle vous trouverez tout le nécessaire du parfait petit sorcier. Pour découvrir le plus grand magasin consacré à l'univers d'Harry Potter au monde, il faudra par contre se déplacer jusqu'à New-York!

Le gîte se loue 90€/nuit ici. Les moldus sont les bienvenus.