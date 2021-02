Une intelligence artificielle imagine les "vrais" traits de personnages historiques

Rembrandt, Mona Lisa, Marie-Antoinette, Ludwig van Beethoven… Ces visages nous ne les connaissons qu’en peinture. A partir des tableaux existants, une intelligence artificielle leur redonne "vie".

A une certaine époque, les seuls moyens de laisser une trace de son existence étaient les écrits et les tableaux. Aujourd’hui, la photo et la vidéo ont pris le pas les peintures historiques. Un artiste et designer américain, Nathan Shipley, a eu l’idée d’utiliser les nouvelles technologies pour créer des sortes de portraits-robots en se basant sur des tableaux anciens.

Le résultat est surprenant et réaliste. Ces photos nous permettent de mieux imaginer à quoi auraient pu ressembler George Washington, les Tudors ou encore Jean-Sébastien Bach. Le seul inconvénient de l’Intelligence Artificielle selon Nathan Shipley c’est que "Cette IA n’est pas formée pour recréer des vêtements, je copie donc les vêtements originaux de la peinture" explique l’artiste sur son compte Instagram.

En plus de partager ces portraits-robots sur Instagram, Nathan Shipley, donne quelques informations sur le tableau d’origine. Sous le portrait de Jean-Sébastien Bach par exemple, on peut lire ceci : "Ce portrait de 1748 fait partie de la collection Bach-Archiv à Leipzig, en Allemagne, où Bach a vécu et travaillé. Il a été peint par Elias Gottlob Haussmann à l’âge de 61 ans." L’artiste renvoie ensuite à une exposition en ligne dédiée à Bach sur Google Arts & Culture.

L’artiste s’amuse aussi à "cartoonifier" des personnages publics comme Barack Obama, ou à l’inverse, donner une apparence réelle à des personnes de dessins animés. L’intelligence artificielle n’a décidément aucun secret pour ce designer qui avait déjà redonné vie à Salvator Dali grâce au deepfake.