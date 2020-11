Une compilation électro pour venir en aide à la reconstruction de Beyrouth

Quand la musique a du cœur : une trentaine d’artistes indépendants et internationaux se sont réunis pour créer une compilation de morceaux inédits en soutien aux habitants de Beyrouth.

Le 4 août dernier, la capitale du Liban a été gravement touchée par deux explosions: 80.000 logements ont été détruits, 200 personnes sont décédées et des milliers d'autres ont été mutilées. Le port et une grande partie du centre-ville de Beyrouth ont quant à eux été complètement ravagés.

Depuis le terrible drame, de nombreux artistes ont exprimé leur soutien à la capitale du Liban et ses habitants. Trois mois plus tard, alors que la ville se reconstruit lentement, ce sont des artistes du monde de l’électro qui ont décidé de se mobiliser pour venir en aide à une ville qui leur est chère. Ils sont une trentaine à avoir créé des morceaux uniques pour assembler une compilation dont les bénéfices sont intégralement reversés aux habitants de Beyrouth.

Cette idée solidaire, elle est notamment partie de Bruxelles, via le DJ Attari : "L’idée du projet est née le jour de l’explosion. Depuis 10 ans, je joue plusieurs fois par an à Beyrouth. J’ai beaucoup collaboré avec le festival Decks on the Beach qui y a lieu chaque année et je suis devenu ami avec son organisateur, Olivier. Quand j’ai appris pour les explosions, j’étais très inquiet car il habite littéralement à 500 m du port." Son ami est sauf mais sa maison a été détruite, comme celle de milliers d’autres Beyrouthins. Attari rassemble alors Yuksek et CLAAP!, deux amis également habitués des scènes de Beyrouth et proches d’Olivier pour discuter : "On a directement eu envie de venir en aide à Olivier et aux milliers de personnes touchées par les explosions. Au début, on avait pensé à un track collaboratif mais rapidement d’autres artistes ont rejoint le projet et ce qui devait être un track est devenu une compilation d’inédits" confie Attari.

Les trois artistes ont réuni du beau monde sur cette compilation : Acid Arab, Breakbot, Dimitri From Paris, Get A Room !… Tous ces artistes ont comme point commun l’amour qu’ils portent pour le Liban ou la ville de Beyrouth et l’envie de se rendre utile. Le résultat est très convaincant, "For Beirut" est une ode solaire à la capitale libanaise qui vous fera voyager et vous donnera envie de danser.

Pour illustrer cette compilation solidaire, Attari, CLAAP ! et YUKSEK ont fait appel à une artiste libanaise vivant à Paris : Raphaelle Macaron. Elle est illustratrice et autrice de BD et était ravie de pouvoir collaborer sur ce projet solidaire.