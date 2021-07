Une chasse aux trésors sur le thème d’Harry Potter au Château de la Hulpe, en compagnie de l'un des acteurs!

Avis aux fans de la saga d’Harry Potter ! Préparez votre baguette magique pour vous lancer dans une chasse aux horcruxes du côté du Château de la Hulpe.

"Nous avons cruellement besoin de vous à La Hulpe le dimanche 29 août 2021 dès 9h00 ! En effet, et malheureusement pour nous tous, Les rumeurs que vous avez entendues récemment sont vraies. Un Mangemort nommé Leister McKinley a récupéré les horcruxes et les a cachés au niveau du château de La Hulpe. Attention à vous, des mangemorts rôdent dans le parc Solvay et viendront vous importuner durant votre parcours. Serez-vous braves ?" Le ton est donné dans le pitch de cette chasse aux trésors pas comme les autres qui va avoir lieu fin août à La Hulpe !

Qui dit chasse aux trésors, dit récompenses ! En effet, trois lots sont à gagner pour récompenser les meilleurs d’entre vous lors de cette journée: l’équipe la plus rapide, l'équipe portant le plus beau costume et l’équipe qui aura gagné le plus de points sur toutes les équipes participantes seront récompensées!

Cet événement est organisé par " Poudlard, plus qu’une maison " et l’administration communale de La Hulpe. En plus de cette chasse aux trésors, un concours est également organisé pour rencontrer l’acteur Devon Murray, qui interprète le personnage de Seamus Finnigan dans les différents films Harry Potter. L’acteur sera effectivement présent au Château de la Hulpe le 29 août pour la chasse aux trésors et dix chanceux auront le privilège de le rencontrer durant 30 minutes. Vous souhaitez participer ? Il suffit de répondre à ce questionnaire, pour le 1er août au plus tard. Notez que le concours est réservé aux habitants de La Hulpe, contrairement à la chasse aux horcruxes.

Infos Pratiques :

Pour vous inscrire, il suffit de télécharger l’application via lechicaneur.be et de vous rendre dans l'onglet " évènement " où toutes les informations sont reprises.

Attention, les places sont limitées ! La première réservation disponible est à 9h00 et le dernier départ se fait à 21h00.

Prix : Réservez pour une équipe de 10 personnes maximum.

5 euros / personne

Toute modification apportée à l’équipe est possible dès le 1er août jusqu’au jour même, Celle-ci est majorée d’un 1€ par opération (changement de nom d’une personne de l’équipe, ajout d’une personne…)

Le versement est à effectuer sur le compte de l’organisateur (possible dès le 1er juillet). Les informations du paiement seront communiquées par email. Votre inscription sera confirmée dès que l’argent aura bien été reçu sur le compte en banque de l’organisateur. Aucun remboursement n’aura lieu en cas de désistement.

Plus d’informations ici.