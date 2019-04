Une Bretonne reprend les plus grands tubes de rock à la harpe

Stairway to Heaven - LED ZEPPELIN - harp / harpe / arpa - Marion Le Solliec - 02/04/2019 Harp arranged and played by Marion LE SOLLIEC Video filmed by UP IN THE AIR DRONE Video edited by Marion LE SOLLIEC and UP IN THE AIR DRONE [ENG] The song is one of the hardest I’ve ever arranged… the cover is often played on the harp but no harpist has ever arranged the FULL ROCK SOLO ;) The most challenging part on my Stairway To Heaven arrangement was to play both the two guitars parts and the main theme (singing voice) at the same time with two hands... instead of playing the main theme with the right hand and a harp accompaniment part with the left hand. Let me know what you think ! I would like to thank UP IN THE AIR DRONE for proposing me to film this video and for the amazing job ! We shoot the video in Brittany, in the beautiful castle FORT LALATE (thank you for welcoming us in the castle !) and in the gorgeous CAP FREHEL. [FR] Cette chanson est une des plus difficile que j’ai arrangée… elle est souvent jouée à la harpe mais sans le solo de guitare de fin ;) Le challenge sur mon arrangement de Stairway To Heaven était de jouer les deux guitares et le thème principal (souvent le chant) en même temps avec deux mains… et non de jouer simplement le thème principal à la main droite et un accompagnement à la main gauche. Faites moi savoir ce que vous en pensez ! J’aimerais remercier UP IN THE AIR DRONE de m’avoir proposé de me filmer sur cette vidéo et pour le super travail réalisé ! Nous avons tourné la vidéo en Bretagne, dans le beau château de FORT LALATE (merci de nous avoir accueillis et permis de filmer dans le château !) et au magnifique CAP FREHEL. Thank you very much to my Patreon and Tipeee supporters … Elwin Charpentier, Paul, Julien, Ozyris, Pierre Alexis, Jacques Drouhin, Clemens Michel, Cedric Muller, Edward, Pablo Dotro, Peter Gulh, Phillip Browning, Zdeněk Havránek … and for all your support here on youtube and on the social media ! FACEBOOK : https://www.facebook.com/MarionLeSolliec.harp/ PATREON : https://www.patreon.com/user?u=3888262 TIPEEE : https://fr.tipeee.com/marion-le-solliec-celtic-electric-harp ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬INSTAGRAM : https://www.instagram.com/marion_harp/ EMAIL : marionlesolliec.harp@gmail.com UP IN THE AIR DRONE channel : https://www.youtube.com/channel/UC_zottCdkS7FTvrehu0w5qg Château de Fort Lalatte website : https://www.castlelalatte.com/ If you liked our work on this video, please like, leave a comment, and share it ;)