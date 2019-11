Une application vous permet de comparer votre voix à celle de Freddie Mercury

Nous avons tous cet ami qui, une fois le temps du karaoké venu, s’essaie à reprendre du Queen et est convaincu de le maîtriser à la perfection… Pour rétablir la vérité et prouver à votre ami qu’il maîtrise vraiment (ou pas) "Bohemian Rhapsody" comme personne, Google a créé le "Freddie Meter", un outil qui compare votre voix à celle du grand Freddie Mercury.

"Another One bites the dust", "We Are The Champions", "Bohemian Rhapsody" ou "I want to break free", sont autant de titres magnifiques qui sont bien trop souvent massacrés quand il s’agit d’essayer de les chanter. 28 ans après son décès, Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen fascine toujours autant et n’a jamais vraiment été égalé (même les scientifiques n’ont pas encore percé le secret de cette voix incroybale !)

Pour pouvoir faire une réelle comparaison entre votre organe et celui du chanteur Britannique, Google vient de lancer le "Freddie Meter": un outil accessible en ligne gratuitement qui permet aux internautes de se mesurer au chanteur de Queen. L’outil fonctionne grâce à une intelligence artificielle qui analyse la voix de l’internaute sur quatre des plus grands titres de Queen : "Don’t Stop Me Now", "We Are The Champions", "Bohemian Rhapsody" ou "Somebody To Love". Une fois votre performance terminée et envoyée dans l’appli, celle-ci vous révèle votre pourcentage de similitude avec la voix de Freddie Mercury. Ce pourcentage est calculé en fonction de la justesse de chaque note, le timbre de votre voix et l’harmonie mélodique de l’ensemble.

Un conseil, pour un résultat optimal, enregistrez-vous dans une pièce silencieuse avec un casque et un micro de qualité. Attention, certains risquent quand même d’être déçus de leurs performances vocales : "Toutefois, il se peut que vous ayez du mal à obtenir une similitude parfaite avec une voix dont les scientifiques n’ont toujours pas percé tous les secrets", préviennent les concepteurs de l’application. Mais au final, peu importent vos résultats, "The show must go on !"