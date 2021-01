Une application pour recenser les œuvres de street art de votre ville

Des Normands ont créé une application pour recenser les œuvres de street art de votre quartier et vous donner plus d’informations sur les artistes qui ont réalisé ces fresques. L’application "St’art" fonctionne aussi en Belgique : à vos smartphones !

Envie de faire une balade thématique sur le thème du street art ou tout simplement d’en apprendre plus sur les œuvres que vous voyez sur votre chemin dans la rue ? C’est désormais possible grâce à l’application "St’Art", inventée par des Normands originaires de Dieppe.

Le but de l’application est de pouvoir fournir plus d’informations sur l’artiste derrière chaque œuvre de street art. En plus de proposer une carte qui recense les œuvres près de chez vous, l’application est collaborative : chaque utilisateur peut s’il le souhaite, soumettre une œuvre qui ne serait pas encore identifiée. "Il peut aussi commenter et partager les œuvres, articles ou évènements ou les ajouter à ses favoris" peut-on lire sur le site de "St’art". L’application a rapidement séduit les fans de street art, comme le témoigne ce commentaire de Cécile, une utilisatrice : "Une très belle application qui permet de valoriser ces œuvres artistiques, de mieux en connaître les auteurs. Bref, un outil très utile."

Et qu’en pensent les artistes ? "ça me permet de prendre l’air en plus d’enregistrer les fresques de mes compères dieppois. Que demander de plus ?" confie Konu, street artiste, à nos confrères français. Des biographies des artistes ainsi qu’une galerie présentant leurs œuvres sont également disponibles sur "St’Art", afin de pouvoir mieux découvrir l’univers de chacun.

En plus de toutes ces fonctionnalités, vous aurez aussi accès à un agenda de l’art urbain, reprenant tous les événements liés au street art. "On souhaitait vraiment que ça soit une ouverture à un état d’esprit qui puisse être mis en avant et une ouverture pour les différents amateurs d’art", explique Boris Regragui, l’un des cofondateurs de "St’Art" à France TV.

"St’Art" est disponible dans l’App Store et sur Google Play.