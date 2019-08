Un site internet vous permet d'imaginer la line-up du festival de vos rêves

Et si vous étiez aux commandes de la programmation de votre festival préféré ? Dour, Esperanzah !, Les Ardentes… Quels artistes joueraient sur quelle scène et à quelle heure ? Découvrez-le grâce au site internet "Take Me Here Festival".

Fini ce moment où vous regardez la line-up d’un festival de musique à moitié heureux et à moitié déçu des artistes présents car il n’y a que quelques artistes/groupes qui vous plaisent sur l’entièreté du programme…

Le site internet "Take Me Here Festival" vous permet de faire le test, d’enfiler la casquette d’un programmateur de festival et de visualiser ce que donnerait la line-up du festival de vos rêves. Le site est très facile d’utilisation, par contre, il se base uniquement sur ce que vous écoutez sur Spotify. Il faut donc posséder un compte Spotify pour pouvoir faire le test. Le créateur, le twittos Pierre Petit, explique qu’il va bientôt faire la même chose pour les utilisateurs de Deezer.

Une fois les résultats affichés, vous pouvez télécharger la programmation et la partager sur vos réseaux pour comparer votre festival avec celui de vos amis. Il faut cependant pouvoir assumer les résultats de programmation faits par l’application. Le site se base en effet sur vos écoutes depuis la création de votre compte Spotify. Si vous écoutez souvent le titre "Baby" de Justin Bieber chez vous, au plus grand secret de vos amis, le chanteur canadien pourrait se retrouver en tête d’affiche du festival de vos rêves !

Si vous êtes curieux de découvrir quels artistes seraient à l’affiche de VOTRE festival de musique, suivez le lien suivant "Take Me Here Festival". Les artistes que vous écoutez le plus se retrouvent en bas de la programmation, aux horaires de début de soirée et de nuit tandis que ceux que vous écoutez le moins parmi la sélection faite par Spotify, se retrouvent en haut du programme, en début de journée.

Alors satisfait ?