Un nouveau temple du selfie ouvre ses portes

Parce que le culte du selfie n’a plus de limites, de plus en plus d’endroits dédiés à l’autoportrait ouvrent leurs portes, même en Belgique.

Vous êtes accro à Instagram et Tik Tok et manquez parfois d’idées pour continuer à alimenter vos réseaux sociaux ? Vous cherchez un endroit original pour organiser une séance photos en famille ou entre amis ? Le tout nouveau "Flash Studio" de Huy a la solution pour vous. Il vous propose de vous prendre en photo devant des décors colorés et décalés. Au total, ce ne sont pas moins de 15 thèmes différents qui sont proposés au "Flash Studio": bonbons, couleurs de la Belgique, ambiance de plage… Il n’y a plus qu’à prévoir un smartphone chargé, votre plus beau sourire et le tour est joué ! Sur place, vous pourrez emprunter des accessoires fun comme des perruques ou des boas afin d’ajouter une touche décalée supplémentaire à vos photos.

Ce studio d’un nouveau genre prend ses quartiers dans la surface commerciale située rue de Pont à Huy. A priori, "Flash Studio" devrait ouvrir pour minimum quatre mois, plus si cela s’avère être un succès.