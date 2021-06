Un nouveau podcast sur l’actualité francophone par le Montreux Comedy Festival !

En 32 ans, le Montreux Comedy Festival a réussi à s’imposer comme solide référence sur la scène de l’humour mondial. Afin de développer sa marque et d’engranger toujours plus de public, le festival investit massivement le web !

Après une annulation en 2020 à cause de la pandémie, le Montreux Comedy Festival prépare une édition de feu pour 2021. De nombreux talents belges seront mis à l’honneur, dont Guillermo Guiz qui sera à la co-présentation du Gala Stand Up. Laura Laune, Alex Vizorek, … Au total ce sont 7 humoristes qui représenteront les couleurs de la Belgique au festival en décembre prochain (du 1er au 7). Les billets sont déjà en vente sur le site du festival. Le programme complet sera quant à lui annoncé à l’automne.

En attendant le mois de décembre et son fameux festival, le Montreux Comedy ne chôme pas. Il a récemment opéré un tournant digital en se lançant notamment sur les réseaux sociaux (Tik Tok, Instagram, Facebook, Youtube) où il propose du contenu inédit à ses millions d’abonnés.

Les sketchs des humoristes qui foulent les planches du Montreux Comedy Festival sont disponibles depuis bien longtemps en replays et podcasts. En plus de ces contenus, le festival a décidé de se lancer dans la création de son tout premier podcast natif original : "Vu d’ici tout va bien", un podcast qui parle d’actualité mais le moins sérieusement possible. Chaque vendredi, Fathi Derder, journaliste suisse, présentera un podcast d’humeur dédié à l’actualité francophone ! Il sera entouré d’humoristes et d’éditorialistes de renom avec pour décaper l’actu de la semaine avec intelligence et humour en soixante minutes. Deux épisodes sont déjà disponibles, bonne écoute !