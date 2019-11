Un festival d'art sonore et radiophonique débarque bientôt à Bruxelles

"Ear you are", c'est 1323 minutes de sons, 8 créations inédites, 53 intervenant.e.s, 21 enceintes et 3 ateliers à découvrir lors du festival d'art sonore et radiophonique qui aura lieu du 4 au 8 décembre prochain.

L'atelier de la Création Sonore Radiophonique a créé un festival dédié aux rencontres autour du son. Le festival prendra ses quartiers dans 5 lieux emblématiques de la capitale: au Cinéma Nova, au Théâtre La Montagne Magique, au Théâtre Poème 2, à la Maison Européenne des Auteurs et Autrices et à l'Hectolitre.

La création sonore sera présentée dans tous ses états lors du festival "Ear you are": broadcast, podcast, sur scène, cette nouvelle édition met le volume sur l'éclectisme des genres et des formes.

Parmi la programmation, nous avons sélectionné pour vous 5 ateliers et performances qui ont retenu notre attention.

1 - L'atelier pour enfants d'expérimentations sonores

Cet atelier est animé par Rudy Romanowski, musicien autodidacte, créateur de structures sonores et pédagogue. Cet atelier est à destination des enfants et de leurs parents. L'idée est de laisser libre cours à votre imagination en enregistrant des sons acoustiques, des voix et d'autres sources insolites pour une expérimentation et improvisation ludique.

L'atelier aura lieu le 1 décembre de 14 à 16H30 au Théâtre de la Montagne Magique.

2 -" WE LO(U)VE RADIO"

We Lo(u)ve radio est un projet de série de performances radio live in situ et nocturnes, proposée par Aurélie Louve et Jeanne Louve. We Lo(u)ve radio est aussi le symbole d’une déclaration d’amour collective et féminine au médium radiophonique, à son langage, à ce qu’il représente pour nous : avant tout un moment d’écoute et de rassemblement, un moment où nous faisons la part belle et sauvage à l’instinct, à la nature profonde et authentique des êtres et des choses.

WE LO(U)VE RADIO est à découvrir le 5 décembre à 20H30 à l'Hectolitre.

3 - L'atelier pour "Fabriquer sa musique, improviser des sons à la radio"

Cet atelier est animé par Léa Roger, musicienne et artiste sonore et Flavio Bagnasco, inventeur de matériel électronique fait maison. En partant des idées des participants, l'idée est de fabriquer des sons et des mots pour créer du contenu (jingles, bruitages, chansons, rap...) pour la web radio du festival.

Cet atelier aura lieu le 30 novembre de 14 à 18H au Théâtre de la Montagne Magique.

4 - "Au rythme endiablé de la Bomba"

Le roi de la Bomba est une fiction radio de Chloé Desoax adaptée du livre jeunesse " A ritmo endiablado de bomba". Davilara est un percussionniste hors pair dans la Vallée du Chota en Equateur. Mais un jour, le diable en personne vient le défier... Ce spectacle est accessible dès 5 ans.

La fiction radio sera diffusée le 8 décembre de 14 à 15H au Cinéma Nova.

5 - Rencontre avec Chantal Dumas

Chantal Dumas, artiste québécoise, défriche depuis les années 80 le médium sonore à la radio et en dehors d’elle. Elle a produit plus de 25 pièces diffusées par les radios publiques du monde entier, dont Le Petit homme dans l’oreille (1997) et Le parfum des femmes (2001). Elle conçoit des installations sonores, des fictions documentaires radiophoniques (Hörspiel), des design sonores et compose. Son travail comprend une dimension participative et se nourrit de collaborations avec les arts visuels, la danse et la poésie.

La rencontre se déroulera le 7 décembre de 20H30 à 22H au Cinéma Nova.

Pour découvrir les autres pépites du programme de "Ear you are", rendez-vous sur l'événement Facebook ou le site internet du festival.