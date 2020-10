Un étudiant reçoit un prix pour sa police d'écriture inclusive

Tristan Bartolini est un jeune étudiant talentueux. Il a mis au point une typographie épicène, c’est-à-dire inclusive.

En français, depuis quelques années, la règle grammaticale du "masculin l’emporte toujours sur le féminin lorsqu’il y a des hommes et des femmes dans un même groupe" est remise en question. L’écriture inclusive souhaite revisiter cette règle orthographique afin que le féminin soit à présent à égalité avec le masculin.

C’est désormais chose possible grâce à l’inventivité d’une jeune étudiant Genevois. Tristan Bartolini a mis au point, pour son projet de diplôme, une police d’écriture capable de signifier graphiquement l’inclusivité. Cette nouvelle typographie est un mélange entre les terminaisons masculines et féminines. Visuellement, le "e" et le "a" de "le et de "la" s’enlacent pour ne former qu’un.

L’idée m’est tombée du ciel. Il y avait beaucoup de débats autour de l’écriture épicène. Elle devenait de plus en plus fréquente dans les documents administratifs, les publicités. Je me suis dit que ce n’était pas qu’une affaire de linguistes, que l’on pouvait amener des solutions graphiques.

Au total, l’étudiant a inventé plus de 40 nouveaux caractères non genrés. Une typographie qui facilite réellement l’écriture inclusive puisqu’elle évite l’utilisation de "." et de "-" pour signifier l’inclusivité d’un texte.

Le travail de ce jeune étudiant a déjà été récompensé par le Prix Art Humanité 2020 de la Croix Rouge. Une belle récompense ! Notons tout de même que Tristan Bartolini n'est pas le premier à avoir inventé des caractères typographiques inclusifs et non binaires. "Certains caractères sont, par exemple, hébergés sur la fonderie Velvetyne, au sein des polices VG5000 de Justin Bihan, ou Cirrus Cumulus de Clara Sambot" explique Bye Bye Binary, une collective franco-belge qui travaille notamment sur la création typographique variable.