Un crowdfunding pour parrainer des oeuvres surréalistes et abstraites de l'extension du musée René Magritte

Musée René Magritte Museum / Jette 1090 - 08/04/2019 En juin 2019, une extension attenante au musée René Magritte mettra les abstraits belges à l’honneur à Jette. L’ajout de cette aile offrira aux visiteurs un voyage entre deux avant-gardes conjointes: le surréalisme et l’abstraction. ------------ In Juni 2019 opent in een gebouw naast het René Magritte Museum in Jette een nieuwe vleugel voor de Belgische abstracte schilderkunst. Zo kunnen de bezoekers twee verbonden avant-gardebewegingen verkennen: het surrealisme en de abstracte kunst. ----------- In June 2019, an area adjacent to the René Magritte museum will highlight Belgian abstract painters in Jette. The addition of this wing will offer visitors a journey between two joint avant-gardes: surrealism and abstraction. --------- https://growfunding.be/magrittemuseum http://www.magrittemuseum.be