Un cours en ligne sur les peintres femmes à travers les âges

Quelle place pour les femmes artistes au sein de l’Histoire de l’Art et des Musées ? Les institutions culturelles sont de plus en plus nombreuses à revaloriser le travail de femmes artistes trop longtemps sous-considérées et sous-exposées.

Il y a quelques semaines nous vous présentions "Elles font l’art", un MOOC lancé par le Centre Pompidou et dédié à l’histoire passionnante des femmes artistes de 1900 à nos jours. C’est au tour du Grand Palais de vous proposer un autre cours en ligne qui met à l’honneur les femmes peintres de l’Antiquité au milieu du XXe siècle.

"Parfois tolérées, plus souvent ignorées, désormais reconnues, elles ont apporté leur concours essentiel à l’activité artistique. Mais que sait-on d’elles aujourd’hui ?" Pour répondre à cette question, La Rmn-Grand Palais et la Fondation Orange ont découpé le MOOC en trois parties distinctes :

1. Du portrait à l’autoportrait : Les premières peintres femmes connues – Les contraintes imposées aux peintres femmes et leur investissement dans le portrait.

2. A la conquête de la peinture d’histoire : Qu’est-ce que la peinture d’histoire ? Quelle place occupe-t-elle dans la hiérarchie des genres et quels sont les obstacles pour les femmes qui souhaitent exercer leur talent dans la peinture d’histoire ?

3. De la figuration à l’abstraction : La virtuosité des peintres femmes dans la nature morte, leur contribution aux mouvements d’avant-garde : expressionniste, abstraction.

Tout au long du MOOC, vous aurez la chance de découvrir plus de 160 photographies d’œuvres qui illustrent le travail de plus de 20 femmes peintres dont : Frida Kahlo, Joan Mitchell, Lavinia Fontana, Rosa Bonheur… Vous aurez l’occasion de lire des textes et de regarder des vidéos proposées par deux historiennes de l’art et conférencières de la Rmn-Grand Palais et de découvrir l’interview de Martine Lacas, commissaire de l’exposition "Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat".

Vous pouvez déjà vous préinscrire au cours, celui-ci commencera réellement le 29 mars 2021. Le cours est totalement gratuit et accessible à tous.tes. Il accompagne l’exposition "Peintres femmes, 1780-1830. Naissance d’un combat" qui aura lieu au Musée du Luxembourg au printemps 2021 (dès que la situation sanitaire le permettra).