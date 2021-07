Un appel à projets pour des "bourses de création" bruxelloises dès la fin août

Le gouvernement bruxellois lancera le 23 août via le fonds d'investissement St'art un premier appel à projets "Crea.brussels", destiné aux "entreprises actives dans les secteurs culturel et créatif" de la capitale, annonce jeudi le cabinet de la secrétaire d'État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo). L'appel à projets, pour un total de 500.000 euros, permettra d'octroyer des bourses de création de 15 à 30.000 euros.

Ceux qui souhaitent répondre à l'appel doivent être une entreprise ou ASBL à vocation économique avec le siège d'exploitation à Bruxelles, ou un indépendant ou personne inscrite dans une coopérative d'emploi, d'activité ou entreprise partagée, avec établissement à Bruxelles.

Les candidats peuvent proposer "un produit ou un service à haute valeur créative et culturelle qui démontre un potentiel de développement et une viabilité économique et financière et qui s'inscrit dans la Transition économique de la Région", communique le cabinet de Barbara Trachte. "Une attention particulière sera en effet portée à la mise en valeur de pratiques durables d'un point de vue économique, écologique et social."

L’intégralité des informations seront disponibles sur le site St'art à partir du 23 août.