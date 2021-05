"Traverse", le bouleversant podcast sur la perte d’un être aimé

"Ceci n’est pas une histoire triste", nous répète la douce voix de la journaliste Maïa Mazaurette tout au long des différents épisodes de "Traverse", son nouveau podcast sur le deuil.

Dans la collection de podcasts "Une histoire intime", sur France Inter, nous vous invitons chaleureusement à prendre le temps d’écouter "Traverse", le nouveau podcast de Maïa Mazaurette. Son nom ne vous est probablement pas inconnu, Maïa Mazaurette est journaliste, auteure, peintre et chroniqueuse (notamment pour France Inter).

Dans "Traverse", Maïa Mazaurette raconte avec sensibilité et humour, comment les vivants, ceux qui restent, vivent la perte d’un proche. "Le 23 juin, ça fera 7 ans que Soren est mort. C’était mon fiancé, il avait 29 ans. Son cœur a cessé de battre, une mort toute simple, un hasard statistique." C’est sur ces mots que démarre le premier épisode. La narratrice explique ensuite qu’elle était persuadée que ce genre d’histoire n’arrivait qu’aux autres…

Sept ans plus tard… Je continue de penser que ça n’arrive qu’aux autres, comme si ça ne m’était pas arrivé, à moi. Soit je suis résiliente, soit je suis stupide. Ce n’est pas à moi de trancher.

En sept épisodes de moins de dix minutes, Maïa Mazaurette raconte les jours qui ont suivi le décès de Soren. Entre le rapatriement du corps à Copenhague, la dernière nuit passée aux côtés de son fiancé dans la crypte, la fermeture du cercueil avec des vis et les soirées à vider les bouteilles de vin de la cave de Soren avec ses copains, on comprend pourquoi Maïa Mazaurette répète que ce n’est pas une histoire triste. Elle partage sans filtre et même avec humour, le chemin du deuil qu’elle a choisi d’emprunter, sans jamais imposer ses choix comme étant ceux à suivre, mais en expliquant que c'est de cette manière qu'elle a réussi à vivre son deuil.

"Traverse", c’est un podcast extrêmement touchant, mais jamais larmoyant. Maïa Mazaurette vous confie avec beaucoup de courage, comment elle a surmonté la perte de son fiancé, foudroyé par un arrêt cardiaque à 29 ans, au beau milieu d'un champ de lavande.

Retrouvez l’ensemble des épisodes de "Traverse" sur le site de France Inter ou sur Spotify, ci-dessous.