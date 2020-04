Transformez vos portraits en œuvres d'art grâce à une application

Vous avez toujours rêvé qu’Andy Warhol fasse votre portrait ? C’est désormais possible d’imaginer le résultat grâce à l’application Google Art Transfer.

Google a récemment mis à jour son application Arts&Culture qui permet de visiter virtuellement des musées. Grâce à cette mise à jour, des nouvelles options sont disponibles, notamment pour transformer vos photos et portraits en véritables oeuvres d’art.

Vous connaissez déjà sans doute l’option "Art Selfie", qui permet de trouver votre sosie en peinture. Ressemblez-vous plutôt à un tableau de Van Gogh ou plutôt à une toile de Rubens ? Vous le saurez en téléchargeant l’une de vos photos dans l’application. Google Art Transfer compare ensuite votre selfie/portrait à des milliers de tableaux que l'application a dans ses bases de données et vous propose différentes oeuvres qui sont supposées être similaires à votre photo. Vous pourrez ensuite télécharger le résultat et le partager sur vos réseaux pour demander l’avis de vos proches…

Grâce à l’intelligence artificielle, l’application vous propose aussi d’appliquer les codes graphiques de célèbres peintres à n’importe quelle photo stockée dans votre smartphone, que ce soit un paysage, un portrait, un simple objet. Vos photos pourront dès lors ressembler au tableau "The Scream" de Edvard Munch, à la toile "Man from Naples" de Jean-Michel Basquiat ou encore façon "The heart of the universe" de Yayoi Kusama. L’effet peut être appliqué sur toute l’image ou seulement sur une partie, après avoir délimité les contours au préalable. Vous pouvez ensuite télécharger le résultat en photo ou en gif.

Outre le côté ludique de ces photos artistiques, l’application s’avère être un réel outil didactique et original pour s’intéresser au monde de l’art. L’option "Pocket Gallery" vous permet en effet de découvrir le travail de nombreux artistes mais aussi de visiter virtuellement des musées et d’ainsi découvrir de vraies collections et œuvres qui se trouvent à l’autre bout du monde.

Grâce à l’option "Art projector", vous pouvez carrément transférer des œuvres en réalité augmentée dans votre salon ! Ce qui est très pratique lorsque l’on est confiné chez soi. Cela vous donnera peut-être des idées pour redécorer votre intérieur (à condition d’avoir le portefeuille pour acheter un Klimt).

L’application est gratuite, disponible sur l’App Store et sur Google Play. A télécharger ici. Bon amusement !