"Tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur les animaux" illustré sur un compte Instagram rigolo et informatif

Saviez-vous que les crabes ont des dents dans leur estomac ? Que les chèvres ont un accent ou encore que la timidité aide les crevettes à survivre ? Découvrez tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur les animaux grâce au compte Instagram "Sad Aanimal Facts"!

Brooke Barker est une illustratrice passionnée par les animaux. Elle les aime tous et son péché mignon, ce sont les anecdotes insolites à leur sujet. Dans une interview du Post Gazette, l’illustratrice explique qu’elle a récolté toutes ces petites informations insolites à leur sujet depuis son enfance. Ses parents refusaient de lui acheter un animal de compagnie, du coup la jeune fille a comblé le vide en lisant tout ce qu’elle pouvait sur les animaux. Au fur et à mesure de ses lectures, elle a commencé à "collectionner" les anecdotes parfois rigolotes, parfois tristes sur les chiens, les chats, mais aussi les éléphants, les canards, les souris… Bref, sur tout ce qui se rapproche de près ou de loin à un animal ou un insecte !

Ces connaissances insolites, Brooke Barker a décidé de les partager d’une manière originale sur Instagram en postant une info triste ou drôle sur un animal, qu’elle accompagne d’un joli dessin et d’un petit commentaire humoristique. Résultat : le ton et le concept séduisent, Brooke Barker est aujourd’hui suivie par près de 442.000 followers et a publié ses dessins sous la forme d’un recueil traduit en français sous le nom de "La tortue qui respirait par les fesses – ce qu’on ne vous a jamais dit sur les animaux."

Grâce au compte "Sad Animal Facts", vous saurez à présent que les zèbres ne peuvent pas dormir seuls, que les scientifiques ne savent pas pourquoi le flamand rose dort sur une patte, que les vers de terre ont 5 cœurs et les limaces 32 cerveaux ou encore que les cochons ne peuvent pas lever la tête pour voir le ciel… Le genre d’infos insolites qui devraient plaire aux enfants mais aussi aux collègues en discutant à la machine à café !