"ToonMe", la nouvelle app qui vous transforme en personnage de dessin animé

Avez-vous vu passer des photos de vos amis transformés en personnages de dessins animés sur les réseaux sociaux ces derniers jours ? Ils ont probablement essayé la nouvelle application à la mode : "ToonMe".

"ToonMe" est l’invention d’une entreprise spécialisée dans les applications de retouche photo. Elle vous permet, en quelques clics et à partir d’un portrait photo, de vous transformer en personnage de dessin animé. Comme vous pouvez vous en douter, l’application a directement rencontré un vif succès sur les réseaux. Les selfies en mode personnage "Pixar" ont envahi Instagram et Facebook. Mercredi 13 janvier, l’application s’est même hissée en tête des applications les plus téléchargées de l’App Store.

La transformation en avatar de dessin animé ne prend que quelques secondes et fonctionne sur le même principe qu’un filtre Instagram ou Snapchat. Vous aurez droit à 5 versions de votre portrait. La version "Pixar" est celle qui rencontre le plus de succès chez les internautes.

Certains s’en sont donné à cœur joie pour transformer leurs idoles en personnages de dessins animés, d’autres se sont attaqués à des représentants politiques. Le résultat est souvent convaincant comme l’explique l’internaute François Delski qui s’est pris au jeu avec notamment un portrait d’Emmanuel Macron : "Cette application est incroyable, ils seraient parfaits en méchants pathétiques d’un Pixar !" Parfois ce sont les politiques eux-mêmes qui font le test et s’amusent du résultat. C’est notamment le cas d’Elio Di Rupo qui s’est laissé aller à "un peu d’autodérision".

Avant de céder à la tentation, nous attirons votre attention sur le fait que l’application "ToonMe" recueille un certain nombre de vos informations comme : le nom, le mail ainsi que des infos issues de vos réseaux sociaux. Afin d’éviter de transmettre trop de données personnelles à l’application, il est conseillé de ne pas l’installer mais d’utiliser plutôt son site internet qui permet de charger des photos sans lui donner un quelconque accès à votre bibliothèque d’images ou à votre téléphone de manière générale.

Bon amusement !