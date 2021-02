"The Plastic Bag Store", le supermarché artistique qui attire votre attention sur votre consommation de plastique

Tomates en plastique, bananes en plastiques, salades en plastique… Les aliments du "Plastic Bag Store" sont très réalistes mais ne cherchez pas: vous ne trouverez rien de réellement comestible dans cette installation artistique engagée.

"The Plastic Bag Store" est en réalité une installation artistique originale qui attire l’attention de ses visiteurs sur les problèmes environnementaux liés aux déchets plastiques que notre société produit en surabondance. Cette installation artistique engagée accompagnée d’un jeu de marionnettes immersif est la création de l’artiste Robin Frohardt. "The Plastic Bag Store" est une œuvre éphémère qui a ouvert ses portes en octobre dernier à New-York, sur la mythique Time Square. Pendant trois semaines, les visiteurs (masqués et distanciés) ont pu déambuler dans le supermarché et assister au spectacle de marionnettes. Depuis, l’œuvre subsiste à travers les vidéos et films tournés par sa créatrice Robin Frohardt. Le choix de New-York et du mois d’octobre pour inaugurer ce supermarché d’un autre genre n’était pas anodin. En effet, c’est à ce moment-là qu’entrait en vigueur l’interdiction des sacs en plastique dans l’Etat de New-York.

"The Plastic Bag Store" propose une réelle critique de notre société de consommation. A l’intérieur, tout ressemble à un vrai supermarché. On y trouve un rayon fruits et légumes, un autre réservé aux produits frais et même un rayon boulangerie… Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que tous les aliments proposés sont en réalité composés de plastique. Les étagères sont en effet, remplies de milliers d’articles sculptés à la main, fabriqués à partir de plastique à usage unique. "Il existe des possibilités d’utiliser l’humour et la satire pour représenter les produits de tous les jours, et qui mettent en évidence la quantité de déchets que nous utilisons et les problèmes environnementaux associés", a déclaré Robin Frohardt au site Enviro2B.

Le but d’une telle installation est de faire réfléchir à notre propre consommation de plastique, le plastique utilisé pour créer tous les objets du magasin a été récolté dans les rues et les bennes de New-York. Cela lui a pris un an de récolter des plastiques en tous genres pour créer son épicerie. Chaque année, 330 millions de tonnes de plastique sont jetées rappelle Mr Mondialisation dans sa vidéo et seuls 9% sont recyclés. "Parce que le Plastic Bag Store ressemble à une épicerie ordinaire, je pense que la prochaine fois que vous irez dans une épicerie, cela… Pourrait vous faire réfléchir un peu à ce qui arrive à la planète et à la situation des emballages", explique l’artiste au site Enviro2B.