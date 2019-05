« Tchika », le premier magazine féministe intelligent pour petites filles

Le premier numéro de Tchika va sortir début juin, il s’agit du premier magasine d’empowerment pour les filles de 7 à 12 ans. Le but du magazine est d’apprendre aux petites filles qu’elles peuvent toutes être de superhéroïnes et qu’elles peuvent devenir ce qu’elles veulent : que ce soit pompière, astronaute ou présidente de la République !

Tchika c’est un magazine unique qui a décidé de casser les stéréotypes de genre afin d’offrir une alternative à l’injonction du rose dès le plus jeune âge. En effet selon une étude américaine datant de 2017, les petites filles sont conditionnées dès leur plus jeune âge.

« A l’âge de 6 ans, les filles pensent qu’elles sont moins brillantes que les garçons. Alors qu’à 5 ans, elles pensent qu’elles sont aussi brillantes. »

C’est aussi à l’école primaire que « Les modèles virilistes sont les plus prégnants et que les représentations de l’autre sexe sont les plus rigides voire carrément caricaturales » explique l’hapnothérapeute Catherine Dolto.

En lisant le magazine Tchika, les petites filles vont pouvoir s’informer et apprendre à penser différemment. Elles vont pouvoir développer leur estime de soi de manière amusante et sans injonction : « Ce sera la première étape vers un véritable mouvement. Podcasts, ateliers, conférences… C’est le monde que nous voulons changer avec les filles afin qu’arrivées à l’adolescence, puis à l’âge adulte, les filles soient accueillies dans un monde où elles n’auront plus à se battre pour leur droit » expliquent les rédactrices.

Le magazine sera composé de portraits de modèles positifs de femmes d’hier et d’aujourd’hui mais aussi d’articles intelligents sur la science, l’écologie, l’art. Le premier numéro de 52 pages proposera par exemple une interview d’Amandine Henry, la capitaine de l’équipe de France féminine de foot, de deux pages d’infos sur les animaux, de femmes astronautes à l’occasion des 50 ans des premiers pas sur la Lune, d’un dossier sur Frida Kahlo, de déconstruction d’un stéréotype de genre, une page sur les mots qui viennent de la mythologie, et tant de choses encore.

A l'origine de ce magazine d’un genre nouveau, on retrouve Elisabeth Roman (rédactrice en chef du magazine Science et Vie découvertes pour les 7-12 ans) et trois autres femmes : Marlène Reux, éditrice, Raphaëlle Strippe, psychologue et coach et Isabelle Mandrou, illustratrice. Pour pouvoir faire naître ce magazine, les rédactrices ont lancé un crowdfunding sur la plateforme Ulule. Elles souhaitaient atteindre la somme de 20.000€ pour pouvoir imprimer les 500 premiers abonnements et c’est au final la somme de 65.080€ qu’elles ont pu récolter ! Cela prouve qu'il y a un réel intérêt pour proposer un autre type de lecture à nos petites filles comme en témoignent les commentaires des participants laissés sur la page du crowdfunding : « Je désespérais de trouver un magazine pour fillette qui ne soit pas du type « top model » ou autre dans le même genre. Merci ! », « Bravo, c’est un beau projet de permettre aux jeunes filles de croire en leurs rêves ! », « Bravo, vous avez tout mon soutien ! J’aurais TELLEMENT voulu avoir un magazine comme le vôtre étant jeune ».

Tchika sera un trimestriel dont le premier numéro est attendu pour début juin. Le magazine sera imprimé sur du papier écologique et ne sera vendu que sur abonnement pour éviter de devoir jeter des invendus. En attendant la sortie du premier numéro vous pouvez déjà suivre les aventures des Tchikas sur Facebook et Instagram.