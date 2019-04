"Tale of men" le compte instagram qui rend hommage aux hommes LGBTQ et à leur histoire - © Tous droits réservés

" Tale of men ", c’est un compte Instagram dédié aux hommes LBTGQ. On y retrouve de très belles photos sensuelles qui contrastent avec les témoignages intenses et parfois durs que l’on peut lire sous les photos. Derrière ce compte Instagram se cache le photographe et professeur de chinois, Chris Chi. Avec " Tale of men ", Chris souhaite partager les témoignages, parfois intenses, d’homosexuels : " Même si on vit en Europe, vous seriez surpris par les mauvaises expériences que ces hommes ont rencontrées. Le gaybashing existe toujours. Ici aussi. Outre la violence physique, je connais quelques personnes qui souffrent vraiment de solitude. Je savais que beaucoup allaient se reconnaître dans ce compte. Savoir que vous n'êtes pas le seul à ressentir ça, c’est toujours apaisant " explique le photographe dans une interview donnée à Vice. Rien qu’en 2018, Chris Chi a photographié 150 hommes. Ses modèles, il les trouve principalement via Instagram. Au début, c’était surtout Chris qui les contactait pour leur parler de son projet et leur proposer de poser. Aujourd’hui, c’est plutôt dans le sens inverse que cela se passe, ce sont les hommes qui entrent en contact avec lui pour poser pour son projet de narration visuelle. " Tale of men " c’est aussi un site internet sur lequel vous pourrez retrouver l'intégralité des photos et des histoires récoltées par Chris Chi, ainsi que quatre magazines dans lesquels le photographe rassemble ses plus beaux clichés accompagnés d’histoires. Vous pourrez y lire des témoignages de bonheur, de chagrin, d’amour d’espoir, le tout accompagné de photos très poétiques et sensuelles. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Découvrez ci-dessous une sélection d'histoires d’hommes touchants que l’on peut retrouver sur le compte Instagram de " Tale of men ".