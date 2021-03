Sur Youtube, les comédiens de la Comédie-Française vous lisent du Proust

La Comédie-Française rend hommage à Marcel Proust en dévoilant une lecture originale de "La recherche du temps perdu" et c’est à voir sur Youtube.

Vous n’avez jamais réussi à aller au bout de l’oeuvre la plus célèbre de Marcel Proust ? Nous avons la solution pour vous : en novembre dernier Guillaume Galienne, Didier Sandre, Laurent Stocker, Stéphane Varupenne, Rebecca Marder et d’autres comédiens de la Comédie-Française se sont relayés pour lire l’intégralité de l’oeuvre "La recherche du temps perdu" de Marcel Proust sur Youtube.

Le cadre est simple, les comédiens sont assis à une vieille table en bois et lisent Marcel Proust, seul face à la caméra, pendant une cinquantaine de minutes, chacun avec sa personnalité. C’est l’occasion pour le public et les lecteurs de se replonger dans un grand classique de la littérature française. "Je l’avais lue vers l’âge de 18 ans, dans le plaisir d’un cheminement au long cours, initiatique, et là, j’ai presque tout relu, avec une vision très différente de celle de ma jeunesse. Le texte est tellement riche que l’on y trouve des aspects très divers d’une lecture à l’autre, d’une période à l’autre", explique au journal Le Monde le comédien Eric Génovèse.

Cette lecture sur Youtube connaît un véritable succès, la première vidéo a été regardée plus de 82.000 fois. Un succès auquel la Comédie-Française ne s’attendait pas. Les commentaires sous les vidéos sont plus qu’élogieux. Jean-Frédéric écrit "Le plus beau cadeau que pouvait faire cette troupe exceptionnelle." Annick commente "Savoureux ! Moi qui n’ai jamais pu entrer dans les phrases labyrinthiques de Proust, je déguste les mots dits pas Guillaume Galienne, merci." Et Jacques d’ajouter "J’ai été, pour ma part, impressionné et ému par la lecture de Guillaume Galienne et pourtant je connaissais le texte de Proust. J’ai eu l’impression de le redécouvrir autrement. C’est un texte à la fois époustouflant de sensibilité et difficile à lire."

Outre ce rendez-vous avec Proust, la chaîne Youtube de la Comédie Française propose d’autres contenus tout aussi alléchants : "La Causerie", une rencontre avec un acteur de la troupe qui répond aux questions des internautes. "Théâtre à la table", qui présente la création d’une pièce en 5 jours seulement. La série de vidéos dévoile le travail de lecture préalable aux répétitions en scène. Fascinant ! Et enfin "Quelle comédie !", un talk-show qui permet de découvrir l’envers du décor de la Comédie-Française.

De quoi vous faire tenir encore un peu avant la réouverture des théâtres et des scènes d’art vivant.