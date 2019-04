Suivre des cours de paléographie en ligne pour apprendre à déchiffrer des manuscrits anciens

Vous êtes passionnés de civilisation ancienne et avez toujours rêvé de pouvoir déchiffrer des manuscrits anciens ? C’est désormais possible grâce à des cours de paléographie en ligne.

La plateforme Paleo-en-ligne est le premier service d’enseignement à la paléographie française : " Après de longues recherches dans les archives, vous avez enfin découvert le document tant convoité. Celui-ci se révèle hélas souvent illisible, si vous ne possédez pas de notions en paléographie. C'est de ce constat que l'idée d'une plateforme d'enseignement de la paléographie moderne en ligne est née. " peut-on lire sur leur site internet.

Derrière cette plateforme d’enseignement de la paléographie moderne, on retrouve des paléographes professionnels : Jean-François Viel et Baptiste Etienne. A travers leurs cours en ligne, ces deux paléographes posent les bases nécessaires pour déchiffrer des archives et manuscrits anciens : les ligatures, les abréviations, les chiffres, les formules et les lettres.

Les cours s’adressent à tout le monde et sont divisés en deux niveaux : novices et intermédiaires. Chacun avance à son rythme et travaille où et quand il le veut. Avant de commencer les cours, vous devrez passer un test afin de déterminer votre niveau. Le test, qui consiste en une transcription de test, permet de mesurer vos compétences et de définir votre niveau. Une fois le test terminé, vous pourrez commencer les cours. La plateforme vous donne accès à un glossaire, une bibliographie ainsi que des éléments de formation continue.

Les cours novices sont à 190€. Ils comprennent 10 cours théoriques et 8 tests adaptés à la progression. Pour le niveau intermédiaire il faut compter 275€.

Grâce à ces cours vous saurez peut-être enfin déchiffrer l'écriture de votre médecin, qui sait!