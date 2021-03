Suivez le MOOC du Centre Pompidou sur l’Art féminin

"Elles font l’art", c’est le nom du nouveau MOOC lancé en janvier par le Centre Pompidou. Ce cours en ligne et ouvert à tous vous plonge dans l’histoire passionnante des femmes artistes de 1900 à nos jours.

Plasticiennes, peintres, photographes, vidéastes ou performeuses de toutes nationalités, elles ont fait et elles font encore l’art des 20e et 21e siècles. Si les femmes n’ont pas toujours été mises en avant à juste titre dans les musées, le Centre Pompidou, tente de donner plus de visibilité aux nombreuses femmes artistes en leur dédiant un cours en ligne : "À travers un parcours chronologique, nous vous invitons à découvrir une autre histoire de l’art moderne et contemporain dédiée aux créatrices. C’est une nouvelle manière pour le Centre Pompidou d’affirmer avec force son engagement auprès des femmes, et en faveur de l’égalité entre les genres", peut-on lire sur le site du Centre Pompidou. Le MOOC est composé de vidéos, de quiz et d’activités diverses.

Le cours est divisé en 5 parties :

Introduction : Pourquoi " Elles " ?

Séquence 1 : Où sont les femmes dans l’histoire de l’art ?

Séquence 2 : Elles font les avant-gardes 1910-1930

Séquence 3 : Le tournant féministe 1960-1970

Séquence 4 : Troubles dans les genres 1980 à nos jours

Séquence 5 : Et maintenant ?

Tout au long des différents chapitres, vous serez accompagné de 3 expertes en la matière : Thérèse St-Gelais, professeure en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal et spécialiste du genre et du féminisme ; Karolina Ziebinska-Lewandowska, conservatrice du musée national d’art moderne et spécialiste de la photographie et enfin Catherine Lascaut, conférencière du Centre Pompidou.

Dans la dernière partie du cours, trois artistes contemporains sont invitées à exprimer leur avis sur leur art et leur statut de femme artiste : la plasticienne Eva Jospin, l’autrice et dessinatrice de bandes dessinées Pénélope Bagieu ou encore la compositrice Eliane Radigue.

Ce parcours en 5 séquences entre en résonance avec la grande exposition " Elles font l’abstraction " organisée par le Centre Pompidou de mai à août 2021. Suivre ce cours en ligne est une manière pour bien préparer sa visite. Pour suivre le cours "Elles font l’art", rendez-vous ici. Ce cours est accessible gratuitement du 25 janvier au 25 juin 2021, ne tardez pas ! Aucun prérequis n’est nécessaire pour le suivre.