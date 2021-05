"Studio à suivre", un nouveau podcast sur la bande dessinée

Les éditions Casterman lancent un tout nouveau podcast intitulé "Studio à suivre", un podcast dédié à la bande dessinée.

"Studio à suivre", c’est un nouveau rendez-vous mensuel autour de la bande dessinée. Chaque épisode propose une rencontre avec un auteur ou une autrice de BD. L’idée du podcast est simple : parler dessin, parler du trait et surtout découvrir ce qui inspire un auteur de BD. Emmener les auditeurs dans les coulisses des albums, juste avant que la plume ou le pinceau se pose sur le papier. Si vous aimez la bande dessinée, ce podcast devrait vous plaire !

Le premier épisode (déjà disponible sur les plateformes de streaming) est dédié à Philippe Geluck, célèbre créateur du Chat, dont le musée est au cœur d’une polémique en ce moment. L’épisode a été enregistré dans l’atelier de Geluck à Bruxelles. Au moment de l’enregistrement, le dessinateur était encore en pleins préparatifs de son exposition sur les Champs-Elysées à Paris.

L’épisode dure 30 minutes et on y apprend un tas d’anecdotes passionnantes. Saviez-vous que le tout premier dessin du Chat a été réalisé dans les années 80 ? Philippe Geluck l’a fait pour illustrer son faire-part de mariage. Ce n’est pas encore les traits du Chat tel qu’on le connaît aujourd’hui, l’artiste a simplement dessiné deux chats qui ressemblent à son épouse et à lui. A l’époque Philippe Geluck ne sait pas encore que ce félin deviendra son dessin fétiche. On retrouvera à nouveau le couple de chats sur le faire-part de naissance de son fils, quelques années plus tard en 1983. Le Chat, le vrai, est réellement né le jour de la mort d’Hergé, apprend-on dans le podcast "Studio à suivre".

Pour découvrir les autres anecdotes autour du travail de Philippe Geluck, nous vous recommandons d’écouter l’épisode en entier. L’artiste se confie avec humour sur les origines de son travail, l’enfance du crayon mais aussi ses influences, les difficultés rencontrées et les joies des réussites.

Les prochains épisodes vous emmèneront à la rencontre de Sandrine Martin, Jacques Ferrandez, Enki Bilal et bien d’autres dessinateurs. "Studio à suivre", c'est un podcast à suivre de près pour découvrir l'univers d'artistes contemporains (débutants ou confirmés).