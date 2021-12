"Strange Sickness" : combattez la peste en Écosse dans un jeu vidéo basé sur des écrits médiévaux

Évidemment, la situation sanitaire a laissé des traces dans les archives. C’est là que l’équipe qui a conçu le jeu a été puiser son inspiration. Ainsi, dans les pages des registres du conseil d’Aberdeen, appelés " Burgh Records ", on peut y déchiffrer la mention "the strange sickness", soit "l’étrange maladie". Le terme était utilisé pour qualifier la peste, mais aussi d’autres infections graves, qui viennent de l’étranger et sont souvent peu et mal connues, comme la syphilis.

La ville est touchée dès l’été 1500, lorsqu’un navire débarque de Gdańsk avec des passagers contaminés. Les autorités locales prennent des mesures qui nous évoquent encore quelque chose : confinement, mise en quarantaine ou rassemblements possibles uniquement en extérieurs. C’est surtout entre 1514 et 1515 que la maladie touche le plus durement Aberdeen, tuant près d’un habitant sur huit .

Au début des années 1500, Aberdeen connaît une crise sanitaire qui n’a rien à envier à celle que nous connaissons actuellement. Le fléau du moment : la peste bubonique . Nous ne sommes bien sûr plus durant la Grande Peste noire qui a dépeuplé l’Europe au 14e siècle, mais la maladie est toujours bien présente épisodiquement, même 170 ans plus tard.

Avec l’aide d’historiens de l’université d’Aberdeen, "Strange Sickness" retrace des événements qui se sont vraiment déroulés, et offre une galerie de personnages réels. On y suit le parcours de Robert Collison, membre du conseil de la ville et érudit, qui tente de freiner l’épidémie. Le jeu vidéo se veut un moyen de vulgariser un pan de l’histoire de l’Écosse, et fait partie d’un projet scientifique tout à fait sérieux mené par l’université, la ville et les archives du comté.

"Nous avons numérisé 1,5 million de mots de textes de l’Aberdeen médiéval, principalement du XVe siècle. Ils constituent une source fabuleuse pour nous renseigner sur la vie dans l’Écosse médiévale", a déclaré à l’AFP Jackson Armstrong, directeur du projet "Burgh Records Project". "Nous espérons que les enseignants et les étudiants pourront se plonger dans le processus historique et les documents historiques, et [se pencher sur] la manière dont cela s’est traduit dans le jeu, et réfléchir à la manière dont d’autres jeux historiques abordent des défis similaires".

Financé sur Kickstarter, une plateforme de financement collaboratif, les bénéfices engrangés par le jeu durant sa première année seront reversés à des associations humanitaires, dont vaccinaid.org, qui vise à fournir des vaccins contre le Covid-19 aux personnes dans le besoin.