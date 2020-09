Spotify, nouveau venu dans l'univers du cinéma et des séries ?

Après avoir pris d’assaut le marché des podcasts, Spotify se tourne désormais vers le grand écran. Le géant suédois a annoncé un partenariat avec la société de production Chernin Entertainment pour adapter ses podcasts originaux pour le cinéma et la télévision. Ce pari osé pourrait permettre à Spotify de se démarquer sur une industrie en plein boom, qui devrait représenter plus d’un milliard de dollars en 2021.

Chernin Entertainment pourra s’appuyer sur les 250 podcasts originaux de Spotify pour ses prochaines adaptations cinématographiques ou télévisées. La société de production de Peter Chernin est plus connue du grand public pour les films à succès Les Figures de l’ombre, Le Mans 66, The Greatest Showman ou encore la série New Girl.

Spotify aura également la liberté de s’inspirer des projets en développement de Chernin Entertainment, permettant ainsi au mastodonte du streaming de proposer de nouveaux formats audio à ses 299 millions d’utilisateurs, à moindre coût.

"Nous pouvons ensemble inaugurer une nouvelle ère pour les podcasts, dans laquelle ils serviront de source d’inspiration", a déclaré Dawn Ostroff, le responsable des contenus de la plateforme de streaming, dans un communiqué.

Bien que les amateurs de podcast devront encore patienter pour découvrir les premiers fruits de cette collaboration, une adaptation du podcast d’investigation The Clearing pour le petit écran serait déjà dans les tuyaux.