Spotify dévoile une playlist « engagée » pour inciter les Européens à aller voter aux élections européennes

Aya Nakamura - Djadja (Clip officiel) - 13/05/2019 "NAKAMURA" le nouvel album disponible ici : https://ayanakamura.lnk.to/nakamura (inclus les titres "Djadja" & "Copines"). - ???? https://ayanakamura.lnk.to/djadjaAY ☀️ " Djadja" premier extrait du nouvel album à venir. ☀️ The first single from the upcoming Aya Nakamura album. ???? This Is Aya Nakamura: https://AyaNakamura.lnk.to/thisisAY ???? New single “Copines” video: https://youtu.be/EkGiGf8utCM ???? Prod by: Le SIDE - https://www.instagram.com/ayanakamura_officiel https://www.snapchat.com/add/nakaamuroos https://www.twitter.com/AyaNakamuraa https://www.facebook.com/Ayanakamuraa93 https://www.youtube.com/c/ayanakamura #djadja #ohdjadja #aya #nakamura #ayanakamura #jaja #djaja #mescopines #R&B #hiphop #musique #musique2018 #muziek #2018 #muziek2018 #top40 #mediamarkttop40 #frans #copines