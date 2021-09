"Somnifère", le podcast qui vous aide à trouver le sommeil

Vous avez des difficultés pour vous endormir ? Essayez ce podcast qui commence par de la méditation et termine par une histoire… À dormir debout !

Enfilez votre pyjama et installez-vous confortablement sous la couette. Les rideaux sont fermés, la lumière est tamisée, ça y est ! Vous êtes prêts à écouter "Somnifère" et à rejoindre les bras de Morphée.

"Somnifère" est un podcast en deux parties, idéal pour vous aider à vous endormir. Chaque épisode dure entre 20 et 40 minutes et commence toujours par une séance de relaxation qui peut prendre la forme d’un voyage sonore ou d’une méditation et dont le but est de vous préparer au sommeil et à détendre votre corps. Ensuite, une fois que vous êtes bien détendus, il ne vous reste plus qu'à écouter la petite histoire contée par Morphée... Cela peut être une nouvelle, un roman ou encore un conte : "La Belle et la Bête", "Le Rosier de Madame Husson", les choix de lecture sont variés. Chacun y trouvera son compte et fera probablement de belles (re) découvertes.

Ce dimanche 5 septembre, le podcast a fait sa rentrée, pour vous aider à trouver le sommeil en cette période parfois stressante… Si vous tombez sous le charme de ce podcast, sachez qu’un nouvel épisode est disponible chaque soir à 19 heures (hors jours fériés, vendredi et samedi). Plus de 180 épisodes sont déjà disponibles à l’écoute ! De quoi vous promettre de nombreuses nuits sans compter les moutons.

Vous pouvez même faire la demande d’une "Bonne Nuit personnalisée" dans le podcast auprès de Morphée ! Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer un message sur le compte Instagram du podcast ou un mail à morphee@somniferelepodcast.com en précisant votre prénom et votre ville.

Si vous n’arrivez toujours pas à trouver le sommeil grâce à ce podcast, essayez d’écouter La Sonate au clair de lune de Beethoven ou les Nocturnes de Chopin. Une étude sur l’impact de la crise sanitaire sur notre sommeil a révélé récemment que la musique classique favoriserait un sommeil réparateur… Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous ici.