"Soleil", le dernier clip et la dernière blague de Roméo Elvis

Roméo Elvis - Soleil - 01/07/2019 Chocolat dispo partout ???? ???????? https://bitd.be/RomeoElvis-Chocolat CHOCOLAT TOUR 2019 https://bitd.be/Chocolat-Tour Réalisation : Brice VDH & A$IAN ROCKY Production : HK Corp Directeur de Production : Adrien Chibatte Chef Opérateur : Brice VDH Chef Electro : Théo Fernandez Électricien : Gaetan Berteaux Assistant Caméra : Laurent Lefebvre Régisseur Général : Stephane Grosso Accessoiriste : Bastien Chovelon Maquilleuse : Clara De France Stylisme : Lola Clabots Dresseur : Brice Thomas Chien : Denice Montage et Post-production : Brice VDH Photographe Plateau : Martin Gallone Remerciements à Lena, Angèle, Balo Prisonnier, Chico Amazing, Alice & Pétunia, Safia & Pomme, Sylvie Farr, Sébastien Rensonnet, Julie de Caluwe, Flagey, Françoise & Henry et tous nos amis du Camping du Pylône. Auteur : Roméo Elvis Compositeurs : Junior Alaprod, Vladimir Cauchemar, Todiefor Mix : Jules Fradet pour Studio Planet et OEL Record Réalisation musique, enregistrement : OEL Record Mastering : Howie Weinberg Mastering & Will Borza Management & Booking : www.backinthedayz.be Roméo Elvis Facebook : https://www.facebook.com/elvisromeobxl Instagram : elvis.romeo Twitter : @RomeoElvis Snapchat : Johnnystrass Music video by Roméo Elvis performing Soleil. (C) 2019 Strauss Entertainment SPRL, under exclusive license to Barclay, a Universal Music France label