Dans The Wolfpack de Crystal Moselle, une fratrie coupée du monde s’amusait à recréer des scènes de films de gangsters ou de thriller avec une minutie impressionnante. Des accessoires aux costumes en passant par les effets spéciaux, les garçons isolés de la société n’avaient que cette activité pour se raccrocher au monde réel, d’où l’intensité de leur engagement. Ils ne sont pas les seuls à rejouer leurs films préférés, des réalisateurs plus ou moins aguerris s’attèlent aussi à l’exercice du remake. Il s’agit d’ailleurs d’un exercice demandé à l’Institut des Arts de Diffusion dans la section réalisation.

“Shrek Retold” : un remake participatif des aventures de l’ogre - © YouTube

Le 29 novembre 2018, 3GI, une communauté de joyeux lurons fans de Shrek et de cinéma (qui ont un magnifique site web) a mis en ligne une version revisitée et participative des aventures de l’ogre vert. Long d’une heure trente, le film contient l’effort de quelques 200 internautes qui ont mis leur pierre à l’édifice pour recréer entièrement l’histoire (la liste des collaborateurs), scène par scène. Du dessin, de l’animation, des captures réelles, les techniques sont diverses et le seul fil rouge est le récit que les fans connaissent par coeur. Cette multiplicité esthétique apporte un aspect totalement décalé et incarné au film d’animation, l’humour y est absurde et l’objet totalement fascinant. La beauté de ce remake tient aussi dans le défi de ces internautes et du temps qu’ils ont consacré pour son élaboration.

Depuis sa mise en ligne, la version redite de Shrek a été visionnée plus d’un million de fois en seulement quelques jours, une belle récompenses pour tous les collaborateurs.