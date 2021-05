Séjournez dans la "Maison Bleue" de Claude Monet

Vous n’avez pas d’idée où partir en vacances cet été et vous êtes fan du peintre Claude Monet ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé la destination de votre prochain séjour : direction Giverny, en Normandie.

C’est dans ce charmant petit village de Normandie que vous pourrez séjourner dans la maison familiale de Claude Monet. La bâtisse, qui est surnommée, la "Maison Bleue", appartient toujours aux descendants du peintre. Elle a été rénovée en 2016 et est proposée à la location sur Airbnb. La description sur le site de location laisse rêveur : "Elle est entourée de 1500 m2 de jardins et se trouve à quelques minutes des musées et des restaurants. Il y a 200 m2 habitables qui ont été entièrement rénovés en 2016, avec un mélange de mobilier moderne et ancien."

Le peintre impressionniste a vécu dans cette splendide maison pendant 43 ans. A l’époque, Claude Monet ne l’a pas choisie par hasard, explique Philippe Piguet, bel arrière-petit-fils du peintre à TF1 : "Il avait observé que cette situation de Giverny était particulière par rapport à la lumière, compte tenu qu’il y a la Seine et qu’il y a la colline, ça donnait une qualité particulière de lumière à cet endroit."

Claude Monet adore les fleurs, il y a quelque chose de l’ordre de la nécessité vitale. Son jardin, c’est sa palette.

Claude Monet passait énormément de temps dans son jardin. S’y promener, c’est avoir l’impression de se retrouver dans une toile du célèbre peintre. "Il y a deux œuvres chez Monet : son jardin et sa peinture. Et on ne peut pas aborder l’un sans aborder l’autre et vice versa" raconte Philippe Piguet en regardant les nymphéas.

Assis à la table de la salle à manger, vous pourrez déguster votre repas en pensant aux nombreuses grandes personnalités de l’époque qui y ont été invitées. Le propriétaire des lieux aimait recevoir explique son bel arrière-petit-fils : "Il y avait les amis de la peinture : Cézanne, Renoir sont venus ici et ont mangé à cette table. Mais il y a surtout un personnage qui était l’ami de Claude Monet : George Clémenceau."

A l’heure actuelle, Claude Monet fait toujours partie des peintres les plus populaires au monde. Nul doute que l’annonce Airbnb va attirer de nombreux curieux. Si vous souhaitez séjourner dans la "Maison Bleue", il faudra cependant vous y prendre bien à l’avance et y passer au moins deux nuits.