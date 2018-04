“See my Raqqa” : la ville syrienne avant les bombes - © See my Raqqua / Photographie : Klaus Wagensonner, 2005

Une jeune Syrienne exilée à Paris publie des photographies de la ville de son enfance dans un projet numérique multiplateforme. Une façon de faire le deuil, de se souvenir et de regarder vers l’avenir. Raqqa était une ville syrienne située au nord du pays, proche de la frontière turque et bordée par l'Euphrate. Tout a basculé pour la cité et ses habitants en 2014, lorsqu'elle est devenue le fief de l'Etat Islamique. Raqqa est devenue le théâtre d'affrontements durant trois longues années, avant d'être reprise par les Forces démocratiques syriennes avec l’aide de la coalition en octobre 2017, non sans dégâts humains et architecturaux. La ville était alors déclarée à 80% détruite et les corps pris dans les débris se comptent par milliers. Depuis lors, la cité reste fantôme et porte en elle les stigmates d’une guerre inhumaine. Alors que la défense russe vient de publier des photographies aériennes qui confirment la destruction de Raqqa, un projet photographique donne à voir ce qu’était la ville avant 2014, avant les bombes.

Une publication partagée par See My Raqqa (@seemyraqqa) le 29 Mars 2018 à 11 :59 PDT

Lamis Aljasem est la créatrice de la série de photographies qui rend hommage à la ville de son enfance. Cette Syrienne de 28 ans qui vit désormais à Paris a réuni plus de cinquante clichés (pour le moment) pris entre 1980 et 2012, avant l’arrivée de Daech. Son projet “See my Raqqa” a été mis en ligne en octobre 2017, au moment de la libération de la ville, il prend la forme d’un album photo numérique développé sur les trois réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Une publication partagée par See My Raqqa (@seemyraqqa) le 7 Mars 2018 à 8 :49 PST