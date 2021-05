"Scan the world", le musée virtuel qui vous donne accès à 18.000 sculptures et artefacts à imprimer en 3D

Si vous disposez d’une imprimante 3D à la maison et que vous aimez l’art : ce qui suit devrait vous intéresser !

Lancé en 2014 à Londres, "Scan The World" est une plateforme en ligne qui propose plus de 18.000 œuvres d’art imprimables en 3D "open source": bustes, statues et autres objets culturels n’auront bientôt plus aucun secret pour vous.

"Scan The World" est une initiative communautaire, ce qui signifie que tout le monde est invité à collaborer. Une cinquantaine d’institutions culturelles de renom ont déjà partagé avec "Scan The World" des scans d’œuvres mythiques. Vous pouvez par exemple imprimer chez vous une mini version du "David" de Michel-Ange, de la "Tour de Pise", de la "Sagrada Familia" ou encore un buste de Nefertiti. Récemment, Google Arts and Culture, a été ajoutée à longue liste des institutions culturelles participant au projet, ce qui a permis à la plateforme de faire un gigantesque gain de scans. Outre les musées, il y a plein d’autres types de contributeurs expliquent les fondateurs sur le site de la plateforme : "Le réseau de partageurs est diversifié : des éducateurs, des scanneurs, des conteurs, des artistes, des créateurs, des historiens, des amateurs d’art, des globe-trotteurs… Tous des individus passionnés qui désirent partager leur propre culture."

Ce réseau, dans sa forme la plus authentique, est un musée du futur : partagé, en libre accès, construit par et pour vous.

"Scan The World" vous permet de faire vos recherches en fonction d’une collection, d’un artiste ou d’un lieu.L’initiative est gratuite puisque son but est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. Vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, faire un don pour soutenir financièrement le projet, ou tout simplement contribuer à "Scan The World" en proposant des scans d’œuvres d’art. De nombreux tutos sont disponibles pour apprendre à imprimer une œuvre d’art en 3D mais aussi pour réaliser correctement des scans afin de les ajouter à la base de données.

Et si vous n’avez pas d’imprimante 3D à la maison et que vous souhaitez tout de même tester d’imprimer une œuvre d’art pour décorer votre bureau, vous pouvez toujours vous rendre dans un "fab-lab" (pour fabrication laboratory), qui est un atelier de fabrication numérique accessible aux particuliers. Dans cet article on vous explique ce que c’est et où en trouver en Belgique !

