S'exprimer via des ateliers, en ligne, d'écriture et d'oralité avec Maïa Chauvier

Tous les vendredis, du 12 février au 12 mars, le Festival des Libertés et Bruxelles Laïque organisent des ateliers en ligne dans le cadre de la campagne "Libertés et sécurités, faut-il choisir ?".

Ce cycle d’ateliers en ligne définira et mettra en tension les deux notions de "liberté" et "sécurité", à l’heure de la pandémie et de la perte des libertés qui en découle. "Peut-on proposer d’autres voix que celles qui tournent en boucle et nous sidèrent ? Qu’est-ce que la pandémie révèle et provoque ? Quels sont les poèmes, les chants, les colères, les silences, les peurs qui la remuent ? En quoi les logiques sécuritaires et sanitaires impactent-elles nos vies ?" Toutes ces questions seront au cœur de ces ateliers d’écriture et d’oralité.

Lire aussi : "Au dos des nuits": de la poésie à vos fenêtres

Derrière le mot "parole", on retrouvera, la partie orale de tout texte écrit, qu’elle soit une écriture orale, la transmission d’une histoire, ou une écriture sur un bout de papier, un mur, un rythme ou à travers un chant. Aucune expérience n’est requise pour vous inscrire. Le but est de partager ses savoirs, ses expériences dans un espace de paroles libres.

Maïa Chauvier, artiste musicale et poétesse belge, animera ces ateliers.

En pratique :

Tous les vendredis, du 12 février au 12 mars

De 18h à 20h

Inscriptions : inscription@laicite.be ou via ce lien

Plus d’infos : 02 289 69 00