"Rêve consumé", le mini-film qui interpelle sur l'impact du réchauffement climatique dans les montagnes

Un skieur immolé par le feu dévale une montagne en pleine nuit. Son rêve de skier sur ces immenses reliefs immaculés se consume lentement dans l’indifférence la plus totale.

Le réalisateur Hugo Manhes est de retour avec ses allumettes en poche pour tout faire flamber. Après avoir réalisé un film de surf de nuit intitulé "La torche", et un film sur "Le feu de l’adolescence", c’est à présent avec un skieur en feu qu’il souhaite faire passer un message puissant.

Ces images d’un skieur complètement enflammé qui dévale à la tombée de la nuit en hors-piste, c’est une première mondiale mais surtout une sacrée prise de risques. "Le but ultime est de partir d’une réalité connue de tous : cela peut être une session de surf, un run de ski, ou une session de skate et de créer, d’y injecter une atmosphère particulière qui va faire quitter cette réalité pour glisser le spectateur dans un univers qui s’apparente à un rêve. Mais cela a un prix, et il est particulièrement élevé sur ce dernier projet" confie le réalisateur. Pour réaliser cet exercice complètement fou, Hugo Manhes a fait appel à un ancien membre de l’équipe de France de ski freestyle. Celui-ci était bien protégé : il porte quatre couches de vêtements dont une combinaison ignifugée et sa température corporelle a été diminuée grâce à l’application d’un gel au préalable. Il n’en reste que ce skieur entièrement enflammé a dévalé une piste de ski 30 secondes durant.

Un exercice qui a été hautement surveillé et que l’on vous déconseille de reproduire de votre côté.

Dans quelques décennies il ne restera peut-être plus que le souvenir d’un des plus vieux rêves de l’homme : celui de glisser innocemment sur ces immenses reliefs immaculés. Encore et toujours.

La voix off du début du film ne laisse pas de doute sur l’intention qui se cache derrière : alerter sur les conséquences directes du réchauffement climatique. "Sur les 30 dernières années, l’épaisseur moyenne du manteau neigeux a diminué de près de 40%, et la température

moyenne hivernale a augmenté de près d’un degré. La pratique du ski est menacée."

Des images impressionnantes qui interpellent, en cette veille de 22 avril, Journée Mondiale de la Terre. Si elle est effrayante, la performance du skieur enflammé est également très poétique. On se laisse également transporter par la bande-son spécialement choisie pour l’occasion : "Janitor of Lunacy", que l’on peut traduire par "Gardien de la démence".