Retrouvez le nom d'un film grâce à un moteur de recherche

Cela nous est tous déjà arrivé lors d'une discussion entre amis ou autour de la machine à café avec les collègues: vouloir parler d'un film, se rappeler de l'intrigue et des acteurs mais impossible de retomber sur le nom du film en question! Si c'est (souvent) votre cas, un site internet pourrait vous sauver la mise...

"Comment il s'appelle ce film ? Tu sais ! Celui avec la fille qu'on appelle bébé et dont la chanson "Time of my life" est la bande originale?" Fini la frustration de ne pas se souvenir du nom d'un film ou d'une série que vous avez regardé récemment et dont vous avez envie de parler autour de vous. Il existe à présent un site internet qui est une sorte de "Shazam du cinéma", il s'agit du moteur de recherches whatsmymovie.com. Grâce à lui, vous pourrez peut-être retrouver le nom du film avec les clowns qui vous a traumatisé quand vous étiez petit!

Son utilisation est très facile, il vous suffit d'entrer quelques mots clefs et le moteur de recherche vous propose ensuite une série de films qui pourraient correspondre au nom du film que vous n'arriviez plus à retrouver! Nous avons fait le test et si le moteur de recherche arrive à retrouver facilement les connus et blockbusters, il faudra s'y reprendre quelques fois pour des films plus pointus.

Attention que le site est en anglais et qu'il faut donc renseigner des mots clef dans la langue de Shakespeare uniquement. Faites le test, il y a moyen de perdre du temps sur ce site...