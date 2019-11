"Retrogaming made in France", la websérie d'Arte qui va séduire les amateurs de jeu vidéo à la française

Dans une toute nouvelle websérie, Arte revient sur l’histoire de 10 jeux fondateurs du jeu vidéo made in France.

"Retrogaming Made in France" vous plonge dans la légende de la "French touch" du jeu vidéo. En dix épisodes, Arte vous raconte l’histoire des origines de l’industrie du jeu vidéo en France. Dix jeux cultes sont présentés et commentés par leurs créateurs mais aussi par le youtubeur Benzaie qui jette un regard acéré sur ces jeux d’un autre temps.

Ces 10 épisodes sont dédiés à Didier Bouchon (Captain Blood), Philippe Ulrich (Dune), Paul Cuisset (Les voyageurs du temps), Éric Chahi (Another World), Frédérick Raynal (Alone in the Dark), Sébastien Siraudeau (Versailles), Majid Taïbi (Megarace), Eric Safar/Pierre Estève (Atlantis), Frédéric Motte (Nightmare Creatures) et Benoit Sokal (Syberia). Cette série a été réalisée par Jean-Martial Lefranc et commentée par Vincent Dedienne. Tous les épisodes sont disponibles librement sur le site d’Arte jusqu’en octobre 2022. Faites passer l’information à vos amis geeks !