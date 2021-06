Rémi Lascault : le maître de l’humour noir sur Instagram

Âmes sensibles s’abstenir.

Rémi Lascault est un dessinateur français dont les dessins trash et arrosés d’humour noir font mouche. Ses thèmes de prédilection ? Le bricolage, la religion, le sang et le caca. L’artiste est plutôt minimaliste : vous ne verrez jamais de phylactère dans les planches de Rémi. Pas besoin de mots, ses dessins sont suffisamment parlant. En quatre cases seulement, vous plongez dans un monde sinistre à souhait où le glauque et l’absurde règnent en maîtres.

Si le premier dessin s’apparente souvent à quelque chose de joli et d’inoffensif, ne tombez pas dans le panneau ! Les histoires de Rémi Lascault finissent toujours mal, même très très mal. Plus vous tournez les pages virtuelles de ses mini strips, plus vous comprenez que ça va déraper à un moment où l’autre… La fin risque bien souvent de vous surprendre. Et comme vous avez envie de découvrir ce qu’il va se passer, vous continuez à tourner les pages jusqu’à découvrir l’épilogue de cette si jolie licorne crucifiée en manège à chevaux par exemple.

Si tout est parti d’un compte Instagram, aujourd’hui les dessins corrosifs de Rémi Lascault se retrouvent aussi en BD. Le dessinateur a sorti un recueil de dessins inédits sous le titre énigmatique "Lorem Ipsum Dolor" aux éditions Lapin. Un livre à glisser entre les mains des aficionados de l’humour noir.