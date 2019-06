Regardez le concert d'Indochine à Lille en direct sur Youtube ce dimanche soir

Le mythique groupe français Indochine termine la tournée consacrée à son album 13 à Lille dimanche soir. Le groupe fait un cadeau à tous les fans qui n’ont pas pu avoir de places…

Ces 22 et 23 juin auront lieu à Lille deux énormes concerts événements : les derniers de la tournée " 13 Tour " d’Indochine. Cette semaine, Nicolas Sirkis a annoncé une bonne nouvelle à tous les fans qui ne pourront pas les voir en live : " Nous retransmettrons le concert dimanche soir en direct et gratuitement sur YouTube. Les gens pourront voir le match de football de l’équipe de France féminine d’un côté et le concert de l’autre ! " a expliqué le groupe à la Voix du Nord. C’est une première pour un concert d’une telle ampleur en France.

Le dispositif mis en place pour ce concert est assez impressionnant : 750m² d’écran, 750 projecteurs au plafond, 650 projecteurs dans la salle, 40 tonnes accrochées au-dessus de la scène, 35 camions, 600 techniciens.

Le groupe compte mettre les petits plats dans les grands pour ce dernier show alors si vous ne voulez pas en rater une miette il faudra vous connecter à leur chaîne Youtube ce dimanche soir à 20h45.

Le groupe a également annoncé prévoir d’autres surprises pour l’anniversaire de leurs 40 ans de carrière qui aura lieu en 2021. Nicolas Sirkis a déclaré avoir une idée ambitieuse de tournée durant laquelle ils joueront tous les albums, dont plusieurs albums d’affilée le même soir ! Encore un peu de patience pour en savoir plus sur cette tournée mystère…