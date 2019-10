Regardez ce magnifique court-métrage sur la vie du peintre Degas - © Tous droits réservés

DEGAS ET MOI by Arnaud des Pallières - 28/10/2019 En s’entourant de Michael Lonsdale et Bastien Vivès, Arnaud des Pallières consacre un court métrage à Edgar Degas qui mêle danse et dessin et lève le voile sur la part d’ombre de l’artiste. Réalisation : Arnaud des Pallières AVEC : Michael Lonsdale, Bastien Vivès, Daniel Larrieu, Myana van Cuijlenborg LA 3E SCENE ___________________________________________________ Retrouvez tous les films de la 3e Scène : https://www.operadeparis.fr/3e-scene Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/3eScene.operadeparis Between dance and drawings, Arnaud des Pallières relates different moments of Degas’s life and unveils some of his darker sides. LA 3E SCENE ___________________________________________________ Find out all 3e Scène movies : https://www.operadeparis.fr/en/3e-scene Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/3eScene.operadeparis Director : Arnaud des Pallières WITH : Michael Lonsdale, Bastien Vivès, Daniel Larrieu, Myana van Cuijlenborg