Redécouvrez Bruxelles en vidéos et avec humour

Vous avez envie de redécouvrir notre belle capitale de manière originale et avec humour ? Regardez la série de vidéos humoristiques "En dus Bruxelles"!

La Fête de l’Iris en collaboration avec le collectif bruxellois What The Fun Production présente " En Dus Bruxelles ", une série de capsules humoristiques sur la vie à Bruxelles. Derrière ces vidéos on retrouve de nombreux talents belges : Fanny Ruwet, Dena Les Frères Taloches, PE, mais aussi des artistes de la jeune scène humoristique belge. Chaque capsule évoque une originalité architecturale, urbanistique ou culturelle qui constitue l’ADN bruxellois et prend la forme d’une discussion de comptoir.

Dans la première vidéo, on découvre notamment pourquoi le Palais de Justice est en construction depuis des siècles. Il s’agirait d’une sombre affaire de trafic d’échafaudages… Dans un autre numéro, les humoristes PE et Fanny Ruwet se demandent ce que le roi peut bien cacher dans les Serres de Laeken. Un stock de weed peut-être ? Le tout est évidemment parsemé de bonnes vannes.

Le What The Fun c’est quoi ? C’est la plateforme montante de l’humour belge qui organise depuis 4 ans des plateaux d’humoristes dans de nombreux bars et cafés-théâtres à Bruxelles et en Wallonie. La plateforme permet non seulement à la nouvelle génération d’humoristes de s’essayer et s’exercer, mais elle offre également au public l’occasion de découvrir cette discipline encore peu connue qu’est le stand up. Depuis le début de la pandémie, comme tous les autres arts de la scène, les humoristes sont privés de leurs représentations… Cela fait plaisir de les retrouver à nouveau à l’écran, en attendant de pouvoir retourner les applaudir sur scène !

Pour découvrir tous les épisodes de "En Dus Bruxelles", nous vous invitons à suivre la page Facebook du What The Fun.