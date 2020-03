RecycLivre, l’Amazon du livre de seconde main

RecycLivre collecte et revend les livres que les particuliers et les collectivités n’ont plus besoin. Le site est inscrit dans une démarche écologique et de partage.

En 2019, plus de 3 millions de livres ont été donnés à RecycLivre. Une fois les ouvrages triés, 952.000 livres ont été vendus sur leur site internet. Cela représente environ 3000 commandes par jour. Les livres trop abîmés ou trop datés que pour être vendus sont soit donné à des associations, soit recyclé en pâte à papier. La collecte est gratuite et se fait directement chez le particulier, les associations ou les bibliothèques qui souhaitent se débarrasser de bouquins.

Derrière RecycLivre, il y a une réelle volonté de diminuer le gaspillage et un réel engagement écologique. Chaque année, l’entreprise réalise son bilan carbone, et compense toutes ses émissions en finançant des projets de réduction de CO2. Afin de réduire leur impact sur l’environnement, RecycLivre effectue toutes ses livraisons et collectes de livres d’occasion en véhicule électrique. L’entreprise reverse aussi 10% de ses revenus nets générés par la vente de leurs livres d’occasion à des associations et des programmes d’action de lutte contre l’illettrisme, en faveur de l’accès à la culture pour tous et de la préservation de nos ressources.

La fabrication d’un livre neuf nécessite 305 litres d’eau et génère 1,3 kg de CO2. D’après le bilan carbone calculé par RecycLivre en 2015, l’entreprise a sauvé l’équivalent de 34.000 arbres, 1300 millions de litres d’eau, 1,940 tonne de CO2 en faisant circuler des livres d’occasion.

Sur la boutique en ligne, on retrouve des grands classiques de la littérature : 'L’étranger' d’Albert Camus, 'Candide' de Voltaire mais aussi des auteurs modernes comme Guillaume Musso ou Eric Emmanuel Schmitt. Un titre qui vient de sortir mettra environ deux ans à arriver dans le catalogue de RecycLivre explique l’une de ses gérantes à BFM TV. Quant au prix de vente des livres de seconde main, il est défini par un algorithme. Il y a moyen de faire de bonnes affaires sur le site RecycLivre. On trouve par exemple le premier tome de 'Vernon Subutex' de Virginie Despentes à 4,33 euros, livraison incluse, en version poche. L’équivalent neuf sur Amazon par exemple est à 7,90 euros. Une petite économie certes, mais qui a un impact concret sur la planète.