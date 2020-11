"Radio Tempête", la webradio 100% femmes, personnes transgenres et non-binaires

Voici la belle découverte du vendredi ! Une webradio qui met les artistes femmes, transgenres et non-binaires à l’honneur.

Envie de faire des découvertes musicales 100% féminines et inclusives ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé la bonne adresse pour vous : la webradio "Radio Tempête", lancée en France le 18 novembre dernier.

La sélection musicale est pointue, éclectique et inclusive. Tous les genres musicaux sont diffusés et on y retrouve bien entendu de grands classiques mais pas que! En écoutant Radio Tempête, vous allez faire énormément de belles découvertes musicales. Un autre avantage de la webradio est qu’elle ne diffuse aucune publicité, pas de pollution sonore pour déranger notre écoute, uniquement de la musique. Cette découverte, soyons honnêtes, c’est un peu Noël avant l’heure !

La webradio propose occasionnellement des playlists thématiques comme une sélection de titres issus d'"Artistes Autochtones" à l’occasion de la Thanksgiving, ou encore une playlist spéciale "Artistes Noir.e.s". Radio Tempête se veut participative puisque vous pouvez envoyer des suggestions pour compléter les playlists en suivant le compte Twitter "Radio Tempête".

Autre rendez-vous à noter: tous les vendredis de 16 à 18 heures, Radio Tempête diffuse une playlist intitulée "Party Time", pour s’ambiancer avant le week-end.

Et si vous aimez un morceau qui vient de passer et que vous n’avez pas eu le temps de noter l’interprète et le titre, pas de panique : sur le compte "Radio Tempête Bot", vous pouvez retrouver tous les titres diffusés en temps réel sur la webradio.

N’hésitez pas à suivre la webradio sur ses réseaux : Instagram et Twitter.

A écouter et partager sans modération, la radio diffuse des sons 24H/24, 7J/7. Amen.