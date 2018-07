“Quouïr” fait entendre les voix queer

Le petit dernier des podcasts de Nouvelles Ecoutes donne la parole aux personnes LGBT+ et évoque les sorties de placard. Le premier épisode de “Quouïr” sera mis en ligne le 5 juillet prochain.

Mélange entre “queer” et “ouïr”, le dernier-né des podcasts du très bon studio Nouvelles Ecoutes (La Poudre, Bouffons, Quoi de meuf ?) porte bien son nom. Ce sont bien des histoires de personnes queer, affiliées LGBT+ qui seront données à entendre, à ouïr. Longtemps privées de parole et de visibilité, les lesbiennes, gays, bis, trans, queer, intersexes et tous les autres, commencent enfin à se faire entendre, même si les violences envers la communauté subsistent. Ce genre d’initiative sert bien évidemment à légitimer la présence des personnes LGBT+ dans la société et à terme les accepter totalement, comme cela devrait être déjà le cas.

Quouïr est une émission créée et animée par Rozenn Le Carboulec, une journaliste française qui a travaillé pour L’Obs, Buzzfeed ou encore Bastamag. Elle-même homosexuelle, c’est une partie de son histoire que l’on entend dans la bande-annonce du podcast. Elle évoque son coming out, de sa révélation à elle-même à la la révélation faite aux autres, du déclic à l’acceptation. Si pour elle, la sortie de placard s’est bien déroulée, ce n’est pas toujours le cas et aujourd’hui encore en Belgique et en France, des adolescents se font renier par leur famille à cause de leur orientation. En six épisodes, Quouïr se fera porte-parole d’histoires d’identités, et donnera une visibilité à ceux dont l’orientation est différente non par choix mais par nature.